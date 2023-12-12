Erdoğan'dan Halil Umut Meler talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakem Halil Umut Meler'i telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırı gerçekleştirdiği hakem Halil Umut Meler'i telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında Meler ile telefonda görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Artık konu mahkeme sürecinde. Sayın Cumhurbaşkanımız az önce telefonla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci takip ettiğini söyledi. Kınadığını belirtti. Kıymetli başhekimimizden de hakemle ilgili bilgileri aldı."

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.