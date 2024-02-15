Erdoğan'dan İliç açıklaması: Maalesef büyük boyutta bir heyelan yaşandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, İliç'te yaşanan faciadan bir doğal afet gibi bahsederek, "Burada da maalesef böylesine büyük boyutta bir heyelan yaşandı" derken yerel seçimlere yönelik mesajlar da verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyaretinin dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen yığın liç çökmesi nedeniyle 9 işçinin toprak altında kalmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, yaşanan faciayı "Burada da maalesef böylesine büyük boyutta bir heyelan yaşandı" diyerek açıklarken soruşturmaların neticesine göre adımlar atılacağını ve önceliğin madencilere ulaşmak olduğunu söyledi.

Yıllarca 'darbeci' ve 'katil' dediği Sisi ile görüşmesinin olumlu geçtiğini belirten Erdoğan, Gazze'yi Mısır'a bağlayan sınır kapısı Refah'ın güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

SİSİ DE ANKARA'YA GELECEK

Sisi ile görüşmeye başlamasında Katar'ın oynadığı rolün altını çizen Erdoğan, Sisi'nin de nisan veya mayıs ayında Ankara'ya geleceğini açıkladı:

"Türkiye ve Mısır bölgenin iki önemli ülkesidir. 12 yıldan bu yana irtibatlarımız kesilmişti. Dünya Kupasında Sayın Katar Emiri Şeyh Temim'in devreye girmesiyle orada bir araya geldik ve normalleşme sürecini başlatmış olduk. Mısır’a bu ziyaretimiz Sayın Sisi'nin çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Ben de kendilerine Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın gerçekleştirilmesini, bu adımın atılmasını teklif ettim. Kendileri de bunu kabul ettiler. Dışişleri Bakanlarımız irtibatlarını devam ettirecekler. Büyük ihtimalle Sayın Sisi nisan veya mayıs ayında Ankara'ya gelerek iade-i ziyareti gerçekleştirmiş olacak."

"BAZILARI SİYASET SAHNESİNDEN TAMAMEN SİLİNECEK"

Muhalefet mülteci meselesini yerel seçimler öncesi gündeme getirdiğini ancak buradan kendilerine 'ekmek çıkmayacağını' savunan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili ise şu mesajları verdi:

"31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak. Bu bakımdan biz teşkilatlarımızla yoğun bir şekilde gerek büyükşehirlerde gerek illerde, ilçelerde Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Samsun bizim için çok çok önemli. Ondan sonra Giresun, Ordu mitinglerimizi yapacağız."

ABD İLE İLİŞKİLER

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından F-16 sevkiyatı dahil ABD ile ilişkilerde olumlu bir seyir olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var. Bu konuyla ilgili olarak ilgili bakanlar da bizdeki muhataplarına olumlu gelişmelerin olduğunu söylüyorlar."