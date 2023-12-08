Erdoğan'dan İsrail-Hamas mesajı: Türkiye elini taşın altına koymaya hazırdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te" konuştu. İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye, daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen "TRT World Forum 2023" programında açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında konuşan Erdoğan, "Netanyahu kesinlikle yargılanacaktır. Biz bu işin takipçisiyiz, Netanyahu ve onun yardakçıları da yargılanacak ve mahkum olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye, daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türk demokrasisi ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız. Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya, dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor?

İsrail Gazze'de sadece kadın ve çocukları değil çok zor şartlarda çalışan basın mensuplarını da öldürmüş ve öldürmeye devam ediyor. Uluslararası basın kuruluşlarının bu tabloyu kabullenmesi daha vahim. Hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. Küresel medya kartelleri Gazze'deki gazeteci katliamını Hamas bahanesiyle görmezden geliyor.

İsrail güçleri basın mensuplarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmaya çalışsa da hakikate engel olamamıştır. Olağanüstü çabalarla Gazze'deki insani dramı dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun tüm vicdanlı insanlar hakkı ve hakikati açık yüreklilikle kavuşmak zorundadır. Bu katliam bugün Gazze'de yaşanıyor olabilir, bunun önüne geçemezsek dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissedemez. Çünkü bir kere Pandoranın kutusu açıldı.

Yaşadığımız her hadise yıllardır dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür ifademizi açıklıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK'nın Gazze meselesinde sergilediği tutum bizim gibi sizlerin de yüreğini sızlatmıştır. Sayın Guterres'in gönderdiği mektubu takdirle karşılıyor, kendisini tebrik ediyorum.

Hemen harekete geçmemiz şarttır, aksi takdirde dünyayı yaşanamaz hale getirecek bir kaosun pençesine düşmesi kaçınılmazdır."