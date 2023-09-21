Erdoğan'dan 'kamuda mülakat' açıklaması: Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem bakanlarımla görüşürüz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Kamuda mülakat kalkıyor mu?' sorusuna, "Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde medya temsilcilerine açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.



Bir gazeteci, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in atama bekleyen öğretmen adayları için yeni mülakat sisteminin hayata geçirileceğini açıklamasını hatırlatarak "Kamuda mülakatın kaldırılması sizin seçim vaatleriniz arasındaydı. Öğretmen adayları 'KPSS’ye ilaveten her türlü güvenlik soruşturmasına, mesleki yeterlilik ve sağlık araştırmasına evet ama mülakatlarda hakkaniyetli davranılacağına dair endişemiz var' diyorlar. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezlerine öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. Mülakat kaldırılacak sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"YENİ BİR YOL HARİTASIYLA İLERLETİRİZ"

Mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettiklerini belirten Erdoğan "Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz." açıklamasını yaptı.