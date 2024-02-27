Erdoğan'dan Manisa gafı: Malum muhalefetten Manisa'mızı kurtarıyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyesi‘nin MHP’de olduğunu unutan Erdoğan, MHP’li Başkan Cengiz Ergün’ün yanında “Allah’ın izniyle malum muhalefetten kurtarıyoruz” dedi. Erdoğan'ın gafı sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’de olduğunu unutan Erdoğan, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanında “Hep beraber 31 Mart akşamı zafere yürüyoruz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları durmak yok. Allah'ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa'mızı kurtarıyoruz" dedi.

Ergün’ün Erdoğan bu sözleri kullanırken güldüğü görüldü.

MANİSA MHP’DE

Manisa'da MHP Belediye Başkanı Cengiz Ergün görevde. Bununla birlikte CHP'nin Manisa'da Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu olmak üzere sadece 4 belediyesi var.

MHP'yle yerel seçimde yapılan ittifak kapsamında AKP, Manisa Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacak ve görevdeki MHP'li başkan Cengiz Ergün'ü destekleyecek.

2019'daki yerel seçimde de ittifak kapsamında AKP, MHP adayı Ergün'ü desteklemişti. Ergün, yüzde 52,77 oy oranıyla seçimi kazanmıştı.