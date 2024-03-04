Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye geçmiş olsun telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi de yaralandı.

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BBP Reşadiye İlçe Başkanı Kemal Seylek, Destici'nin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.