Erdoğan'dan Papa'ya mektup

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a gönderdiği Filistin mektubunda, insanlığın, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'a Filistin'e ilişkin bir mektup gönderdi.

Mektubu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu.

Erdoğan, mektubunda Filistin devletinin kurulmasının zorunluluk olduğunu kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la diyalog ve işbirliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir.

Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

"VATİKANLA İLİŞKİMİZİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la diyalog ve işbirliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Bu vesileyle, milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum."