Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'a dava açtı. Vatan, "Hakkımda yıllardır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?" diye sordu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'a dava açtı.

Vatan, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine dava açıldığını duyurarak Erdoğan'a "Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zulüm, yetmedi mi?" diye sordu.

ŞABAN VATAN'DAN ERDOĞAN'A: YAŞATTIĞINIZ ZULÜM YETMEDİ Mİ?

Erdoğan'ın kensidine dava açtığına ilişkin e-devlet ekran görüntüsünü paylaşan Vatan'ın paylaşımı şöyle:

"Avukatınızın amacı nedir

Yetmedi mi?

hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm .

Yetmedi mi 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz.

Kendi adaletimizi artık kendimiz mi?

Sağlayalım

Benim evladım öldürül dü Evladım.

Lanet Olsun"