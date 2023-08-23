Erdoğan'dan spor kulüplerine ve şirketlere bir kez daha 'konut' çağrısı

Adıyaman'da kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, spor kulüplerine ve şirketlere konut yapımı için bir kez daha çağrıda bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Adıyaman'da kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'deprem konutlarının hızla yükseldiğini' söyledi, hemen her hafta binlerce konut ve işyerinin temelinin atıldığını ifade etti.

"Asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımız yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuru ile oturacak" diyen Erdoğan, spor kulüplerine ve şirketlerine konut çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedeler için harekete geçmesi için çağrı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü beraber kaldıralım. Temelini attığımız konut ve işyerlerinin ve kavşağın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI HAREKETE GEÇİRDİK"

Depremde kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Devletimizin tüm imkanlarını depremzedelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçirdik. Seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız her zaman deprem bölgesinde oldu. Seçimden zaferle çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi. 15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken, biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisi. Deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN İNŞA EDİLECEK"

6 Şubat’ta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. 2'nci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi bir yıkıma yol açtı. Adıyaman'ın ulaşım alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gidiyoruz. Adıyaman’da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. 8 Karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da 26 bin 228 konut, köy evleri 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Konutlarımız deprem yönetmeliğine uygun güvenli ve iklim dostu olarak inşa edilecek. Asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımız yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuru ile oturacak. Devletimiz, milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnsanımızı oyunun rengine, kökenine göre ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan, birlik ve beraberlik içinde aşacağız.

“BU İMTİHAMDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ”

Temeli atılan konutların THY'nin bağışı olup Emlak Konut ile inşa edilecek. Baykar'ın bağışı ile 349 konutun inşasına başlıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız sıfır atık uyumlu, güvenli ve iklim dostu olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımız gönül huzuruyla evlerinde oturacak. Bu imtihanda alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedeler için harekete geçmesi için çağrı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü beraber kaldıralım. Temelini attığımız konut ve işyerlerinin ve kavşağın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.