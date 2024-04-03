Erdoğan'dan tebrik telefonu: Takma kafana

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Faruk Özlü'yü tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti.

İkili arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.

Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AKP adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçildi.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşıma göre; Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.

Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, “Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.