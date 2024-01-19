Erdoğan'dan uzay yolculuğu açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den Alper Gezeravcı'nın da katıldığı uzay misyonuyla ilgili açıklama yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Alper Gezeravcı'nın da katıldığı uzay misyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu misyonun "Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olduğunu" kaydeden Erdoğan, "Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek 'Türk Uzay Bilimi' misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyorum."

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşu için geri sayım başladı.

İçinde Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonunun üyeleri, uçuş öncesinde aileleriyle vedalaştı. Ax-3 mürettebatı, kendilerini ISS'ye taşıyacak SpaceX'e ait Dragon uzay aracında uçuş için geri sayımda.