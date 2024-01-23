Erdoğan'dan Yeni Şafak'a tebrik: Gezi olayının karşısında dimdik durdunuz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaş Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yıl dönümü kutlama programına video mesaj gönderdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaş Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yıl dönümü kutlama programına video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın mesajında Gezi Direnişi'ne atıf yapması ve sivil bir hak talebi olan Gezi ile askeri bir kalkışma olan 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni aynı cümlede kullanması da dikkat çekti.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin birikimi sloganıyla yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi 30’uncu yaşını idrak ediyor. Bundan tam 30 sene önce Türkiye'nin önü aydınlık manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak Gazetesi'ne daha nice başarılı seneler diliyorum. Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90’lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu. Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir."

GEZİ DİRENİŞİNİ HEDEF ALDI

Gazetenin bu onurlu tavrını son 21 yılda demokrasiye yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürdüğünü savunan Erdoğan, "Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur. Bu anlamlı yıl dönümünde sizlerin şahsında Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 30’uncu yıl dönümünüz kutlu olsun" dedi.