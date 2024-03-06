Erdoğan'dan YRP'ye: Bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı

Malatya'da konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" sözleriyle seçimlere tek başına giren Yeniden Refah Partisi'ni isim vermeden eleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Erdoğan hem CHP'yi hem de seçimlere kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) eleştirdi.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya'da imar ve şehirleşme için 6 milyar TL'lik kaynak ayırdıklarını belirten Erdoğan, "Depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz deprem bölgesinde. Depremin tüm izlerini silene kadar durmayacağız" dedi.

"BİZE KAYBETTİRMEK İÇİN ÇALIŞAN PARTİLER ORTAYA ÇIKTI"

Konuşmasının devamında güncel siyasi tartışmalara ilişkin mesajlar veren Erdoğan, seçimlere ayrı adaylarla giren Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) şu sözlerle eleştirdi:

"Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden mesulüz ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz."

DEM Parti bütün şehirlerde aday göstermesine rağmen CHP ile ittifak halinde olduğunu bir kez daha öne süren Erdoğan, "Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı mert olur, sözünün eri olur. Kandil ile DEM'lenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?" diye konuştu.

"EZAN VE BAYRAK"

Ezan ve bayrak üzerinden kurduğu siyasi söylemlerini sürdüren Erdoğan, mitingdeki kalabalığa şöyle seslendi:

"Dünyada başını dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremse sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?"

"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanan vizyonu, programı olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Siyasi şantajcılıktır bunun adı. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortladığını görüyoruz. Milletimizin ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Malatya'daki belediye başkan adayları tek tek kürsüye çağrıldı.