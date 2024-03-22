Erdoğan değil, yurttaş sınanıyor

Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi. Baş, Erdoğan’ın Isparta mitinginde söylediği, “Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz” sözlerini değerlendirdi.

Baş, “Evet, insanımız, hayat pahalılığı ile sınanırken öte yandan 20 yıllık bir kötü yönetimle, kötü iktidarla da sınanıyor" dedi. BTP lideri Hüseyin Baş ayrıca sokakta karşılaştığı bir grup gençle de sohbet etti.