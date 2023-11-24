Erdoğan: "Donanımlı gençlerimiz, geleceklerini yurtdışında değil Türkiye’de görüyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında yaptığı konuşmada "Donanımlı gençlerimiz, geleceklerini yurtdışında değil Türkiye’de görüyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bilim insanı sayısının artmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Erdoğan,

Erdoğan, konuşmasında "Artık nitelikli ve donanımlı gençlerimiz, geleceklerini yurt dışında değil Türkiye’de görüyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen, yolu gözlenendir, ayak izinin olduğu her yerde hayırla, hasretle yad edilendir."

Allah'a hamdolsun tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Bugün İsrail'in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık.

Türkiye Yüzyılı hedefi ile çıktığımız bu kutlu yolda menzile ulaşmak için daha fazla çalışmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor.

"BİLİM İNSANI SAYISININ ARTMASI OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAK"

Ülkemizin inovasyon ekosistemi adına memnuniyet duyuyoruz. Bilimde, kültürde, sanatta, ticarette, eğitimde ve hayatın her alanında ilerlemek beşeri zenginlik ve kültürle mümkündür.

Kullandığımız telefonların, kim bilir kaç medeniyetten insanın emeği olduğunu tahmin bile edemeyiz.

Şirketlerimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz dışa açılmaktan ve uluslararası bir zemini oluşturmaktan asla korkmamalı. Türkiye’yi içine kapatmayı amaçlayan söylemleri asla iyi niyetli bulmuyoruz.

Türkiye’de bilim insanı sayısı ve yatırımcı sayısının artması ülkemiz açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Buna zarar verecek, ülkemizin imajını zedeleyecek provokasyonlara sizlerin de müsaade etmeyeceğine inanıyorum.

"35 BİN İHRACATÇIYA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLDİ"

Yatırımlara yönelik teşviklerde bulunduklarını belirten Erdoğan, "İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport vardır.Sizlerin vize beklemeden müşterilerinizle irtibat kurabilmeniz için bu düzenlemeyi hayata geçirdik. 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik" dedi.