Erdoğan, dört üniversiteye rektör atadı: Selman Öğüt de listede

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Selman Öğüt’ü İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadı. Öğüt daha önce, Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan açıklamaları ve "Pelikan Grubu" içinde yer aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla, 6 bakanlığa başmüfettiş atamalarının yapıldığı kararnamede, dört üniversiteye de yeni rektör atandı.

Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Selman Öğüt'ü atarken, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güliz Muğan'ı, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'yı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Boz'u atadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP "BAY KEMAL DEDİ"

Öğüt'ün atamadan bir gün önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çekilen bir fotoğrafı paylaşan Öğüt, Erdoğan'ın seslendiği gibi seslenerek "Bay Kemal yeni ofisinde kabullere başlamış. İlk giden ise altılı masada oturmasına rağmen hâlâ adı bilinmeyen parti lideri ve arkadaşları. Tabana dayanan siyaset yerine çıkar lobilerine bağlı siyaset yaparsanız sizi iki gün içinde unuturlar. Alında hiç var olmazsınız ama size varmışsınız gibi davranırlar" diye yazdı.

Bay Kemal yeni ofisinde kabullere başlamış. İlk giden ise altılı masada oturmasına rağmen hâlâ adı bilinmeyen parti lideri ve arkadaşları.



Tabana dayanan siyaset yerine çıkar lobilerine bağlı siyaset yaparsanız sizi iki gün içinde unuturlar. Alında hiç var olmazsınız ama size… pic.twitter.com/KTXiExMV36 — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) November 30, 2023

TTB'Yİ DE HEDEF ALMIŞ

Öğüt'ün, dün yaptığı paylaşımlar arasında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararıyla sonuçlanan mahkemeden önceki paylaşım da dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi ile Genel Merkezimizde bir araya geldik" diyerek makamından paylaştığı fotoğrafı alıntılayan Öğüt, duruşma başlamadan önce, "Burada sorulması gereken soru şu: Şerefli Türk Ordusuna iftira atan biri, nasıl oluyor da hala Türk Tabipler Başkanı sıfatını kullanabiliyor? Bu kadının görevden alınması için daha ne yapması lazım?" diye yazmış.

Burada sorulması gereken soru şu: Şerefli Türk Ordusuna iftira atan biri, nasıl oluyor da hala Türk Tabipler Başkanı sıfatını kullanabiliyor?



Bu kadının görevden alınması için daha ne yapması lazım? https://t.co/pEm6SjYyrG — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) November 29, 2023

PELİKAN İDDİALARI

Doçentliği döneminde Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı olan Selman Öğüt, 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasının ardından Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapan Selman Öğüt, televizyonda katıldığı programlarla ve "Pelikan Grubu" içinde yer aldığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

ATATÜRK İLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Öğüt, 2020 yılında Haber Global’de Erhan Ertürk’ün sunduğu Müzakere programındaki sözleri ile de gündeme gelmişti. Programda Öğüt, “Kemalizm virüstür” demişti. Programın sunucusu Ertürk ise, “Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?” diye sormuştu. Öğüt, bu soruyu yanıtlamamıştı.

“Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan’ı desteklerdi” sözlerini kullanan Öğüt'e yanıt veren Ertürk ise “Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda” demişti. Öğüt, moderatör Ertürk’ün kendisine karşı “haysiyet suikastlığı” yaptığını da iddia etmişti.

Selman Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından, “Provokatörden moderatör olmaz” diye yazmıştı.