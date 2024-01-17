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Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncel
  • 17.01.2024 18:39
  • Giriş: 17.01.2024 18:39
  • Güncelleme: 17.01.2024 18:50
Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

 Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.

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