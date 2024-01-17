Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. pic.twitter.com/5Yydwql8Za— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 17, 2024
Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.
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