Erdoğan duyurabilir: Asgari ücretin açıklanması için yeni tarih

2024’te geçerli olacak yeni asgari ücret için Çarşamba gününe dikkat çekildi. İddiaya göre Erdoğan, kabine toplantısından sonra yeni asgari ücreti açıklayacak.

Yeni asgari ücret çarşamba günü açıklanabilir. 2024 yılında 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili çalışmalarda son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bu haftanın ilk yarısında yapacak.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, eğer tüm tarafların kabul ettiği şekilde bir uzlaşma sağlanırsa, sonuç büyük ihtimalle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çarşamba günü yapılması beklenen kabine toplantısının ardından açıklanacak.

AKP’Lİ AKBAŞOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Her ne kadar asgari ücretin Erdoğan tarafından açıklanacağı beklentisi hakim olsa da 2023 yılının ikinci yarısı için 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından duyurulmuştu. Bir televizyon programına katılan Akbaşoğlu, “Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz” demişti.

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılması söz konusu. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa 14 bin 822 liraya, yüzde 35 artırılırsa 15 bin 392 liraya yükselecek. Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira; yüzde 45 artışta ise 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50’lik zam yapılırsa da 17 bin lirayı geçecek.

‘KOMİSYON TOPLANTISI ANLAMSIZ’

İktidarın asgari ücret konusunda halkın çıkarlarını gözetmediğini ifade eden Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, “Komisyon toplanması hiçbir şey ifade etmiyor. Cumhurbaşkanı’nın kabine ile yapacağı toplantıların sonucunu bekliyorlar” dedi.

Türkiye’de asgari ücret belirleme yöntemi ile hiçbir şekilde tatminkâr bir sonuç çıkmayacağını söyleyen Serdaroğlu, “Kurallara ve parametrelere uygun davranılmıyor. Açlık ve yoksulluk sınırı gözetilmiyor. Uluslararası sözleşmeleri değil kendi politikalarına göre hareket edecekler. Gerçekçi olmayan enflasyon rakamını baz alarak üzerinde iyileştirmeler yaparak bir asgari ücret belirleyecekler. Bu da alım gücünün düşmesine sebep olacak. Üç dört sene önceki asgari ücret iyi değildi ama bugünkünden yüksekti. En son 11 bin 400 lira olan rakam bir önceki alım gücünün aşağısına düştü. Asgari ücrette artış oldukça alım gücü düşmeye başlıyor” diye konuştu.

İŞVEREN KENDİSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Emekçiler insani koşullar isterken işverenler de maliyet açıklamaları yapıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. 2024 ile ilgili açıklanan iddialı bir Orta Vadeli Program'ın (OVP) yürürlükte olduğunu vurgulayan Avdagiç, "İş dünyasının rekabetçiliğini kaybetmeyeceği bir denge içinde yürümemiz lazım. Finansman maliyetinin yüksekliği önemli. Olabildiğince en hızlı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek ve finansman maliyetini düşürüp Türkiye'deki iş dünyasındaki aktörlerin yatırım arzusunu artırmak şart” dedi.