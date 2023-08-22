Erdoğan ekonomik kriz için 'siyasi oyun' dedi, 'milli birlik' istedi

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sorunların, siyasi oyunların hayata geçirilme ürünü olduğunu savundu. Erdoğan, "Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok büyük bir kısmı iktisadi değil, siyasi oyunların ürünüydü" dedi.

Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların çok önemli kısmının iktisadi değil, siyasi oyunların hayata geçirilme ürünü olduğunu iddia eden Erdoğan, "Her mücadelenin elbette bir yükü oluyor. Seçim öncesi, ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimine bir kez daha şahit olduk" dedi.

Mevcut krizin çözümü için yine 'milli birlik' söylemine sarılan Erdoğan, "Milletimizin sorunlarını çözmek için de yoğun uğraş gösteriyoruz. Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde büyük bir rolü vardır. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik.

Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok büyük bir kısmı iktisadi değil, siyasi oyunların ürünüydü. Bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum.

"GEMİYİ HEDEFLERİMİZE SABİTLEDİK"

Tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de bunları elde ediyoruz. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların ardında böyle bir dizayn vardır.

Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha hedeflerimize sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık.

Sizlere bu sistemin en büyük garantisi millettir demiştir. Milletimiz yaptığı tercihle Türkiye Cumhuriyeti’nin dünü ve bugünü olduğu gibi yarının da teminatının milletimizin bizatihi kendisi olduğunu kanıtlamıştır.

"İKİ BUÇUK AYDA AŞARILI SONUÇLAR ALDIK"

Henüz iki buçuk aylık kabinemizle diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de aldığımız başarılı sonuçlarla sizlerin karşısına çıkmayı başardık.

Makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz.

Milletimizin sorunlarını çözmek için de yoğun uğraş gösteriyoruz. Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

Nasıl darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak bugünkü sıkıntıyı da bu şekilde atlatacağız."