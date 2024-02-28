Erdoğan, emekliler için 'seyyanen zam' önerisine kapıyı kapattı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için seyyanen zam önerisine kapıyı kapatarak, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor" dedi. Erdoğan konuşmasında yurttaşlardan sabır istedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

"Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adaylarımız Cumhur İttifakı olarak ortak göstermedik" diyen Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hayırda yarış olarak gördüğümüz bu centilmence rekabetin şehrimiz için en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Hangi partiye mensup olursa olsun, bu ülkenin her bireyinin, her Kütahyalı vatandaşımın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Seçimler gelir geçer, ama muhabbet ayrı kalır."

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor, milletimiz de engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sahnelenen Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor" diye konuştu.

EMEKLİLERE MESAJ

Hayat pahalılığı ile mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "En çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor" dedi.

"En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" diyen Erdoğan, "Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edece, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hakettiği parayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'SEYYANEN ZAM' AÇIKLAMASI

Emekliler için seyyanen zam önerisine kapıyı kapatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum.

2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Seyyanen artışların, emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız."

SABIR İSTEDİ

Yurttaşlardan 'sabır' isteyen Erdoğan, "Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz" diye konuştu.

HİZMET TEHDİDİNE DEVAM ETTİ

Hizmet tehdidinde bulunmaya devam eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, Erdoğan... Kabine bizden oluşuyor. Hükümet aynı şekilde... Dolayısıyla bir de yerel yönetimde inşallah 31 Mart'ta sandıklardan biz çıkarsak el ele, gönül gönüle, dayanışma halinde neler olmaz ki neler."