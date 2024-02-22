Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi: "Rahat bir nefes alacağız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonda düşüş için 2024 yılının sonuna işaret etti. Erdoğan, "2024 yılı için enflasyon oranları üzerinde zamlar yaptık. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmesiyle rahat bir nefes alacağız" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılının sonuna doğru enflasyonda düşüş yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

"Hepimiz rahat bir nefes alacağız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, "2024 yılı için enflasyon oranları üzerinde zamlar yaptık" ifadesini kullandı.

Denizli'de bulunan 29 Ekim Bulvarı'ndaki mitingde konuşan Erdoğan, "Bugüne kadar 40 bine yakın deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarından en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmiyorlar. Hem Cumhurbaşkanı adayları hem Cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerden daha fazlasını kendileri söylüyor. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.

Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hali yalancı çobana benzer. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz.

"İHTİYACIMIZ OLAN SİLAHLARI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların yolu olarak görüyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisiyiz. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı... Şimdi en son Kaan'ımız çıktı. Bir de Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. Kaan'ımızı da gökle buluşturduk.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Şimdi Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.

Bugüne kadar 40 bine yakın deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Küresel ekonominin içinden geçtiği sancılı döneme rağmen, devletin imkanlarını milletimizin hizmetine sunmuş durumdayız.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN '2024'ÜN SONUNU BEKLEYİN' MESAJI

Enflasyon sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin baş başa kaldığı bir sorun. Bugün içinde 21 ambulansın, 2 bin 380 tonluk sivil yardım gemimiz Mısır'a vardı. 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması için çabalarımız devam ediyor.

2024 yılı için enflasyon oranları üzerinde zamlar yaptık. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmesiyle rahat bir nefes alacağız.

Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bu vatan topraklarını evlatlarımıza en huzurlu, en güvenli, en müreffeh şekilde teslim etmek boynumuzun borcu. Son 10 yılda yaşadıklarımız başka ülkenin başına gelse, şimdiye darmadağın olmuştu. Bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak."