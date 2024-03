Erdoğan: Evlatlarımızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar" Programı'nda "Her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk" dese de Türkiye, UNICEF’in “Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu” araştırmasına göre AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer alırken ve ülkede çocuk yoksulluğu arttı. 6 Şubat Depremleri'nin ardından kaybolan çocukların araştırılması önerisi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Raporlara göre 10 yılda 888 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Çocuklar eğitimden koparılırken uyuşturucu da hızla yaygınlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar" Programı'nda; "Ülkemiz nüfusunun 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen iftar yemeğinde devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne-babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ülkemiz nüfusunun 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk.

Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi iyi eğitim almış bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir. Devletimizin korumasındaki çocuklarımızın da geleceklerine güvenle bakmalarını sağlıyoruz. Özgüven sahibi olmanızı ve asla karamsarlığa kapılmamanızı rica ediyorum. Aile bireylerinin eksikliğini evlatlarımıza hissettirmeme konusunda milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Nasıl olsa birileri ilgileniyor mantığıyla hareket edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu anlayışla birbirimizi gözettiğimizde sorunların daha da hafifleyeceğine inanıyorum."

ÇOCUKLAR YOKSULLUĞA VE EĞİTİMSİZLİĞE MAHKUM EDİLİYOR

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan yoksulluk en çok çocukları etkiledi. Milyonlarca çocuk yoksullukla boğuşurken "Türkiye’de Çocuk Olmanın Bedeli Raporu", yürek yakan tabloyu gözler önüne serdi. CHP Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan rapor, milyonlarca henüz beşikteyken yaşam savaşı vermek zorunda kaldığını ortaya koydu.

TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanan raporda, erkek çocukların yüzde 76,2’sinin, kız çocuklarının yüzde 79,6’sının ancak ortaöğretimi tamamlayabildiği belirtildi. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimdeki her 100 çocuktan 9’unun okulu terk ettiği bildirildi. Raporda, 5 yaş grubunda 219 bin, 6-9 yaş grubunda 222 bin, 10-13 yaş grubunda 236 bin ve 14-17 yaş grubunda ise 524 bin olmak üzere toplam 1 milyon 201 çocuk hiçbir okula kayıt olmadığı aktarıldı.

10 YILDA 888 ÇOCUK İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Raporda, ailesinin sosyoekonomik durumu nedeniyle çalışmak zorunda kalan ya da zorla çalıştırılan çocuklara da yer verildi. Resmi verilere göre, 4-11 yaş grubunda 32 bin, 12-14 yaş grubunda 114 bin, 15-17 yaş grubunda ise 574 olmak üzere, Türkiye’de 5-17 yaş grubunda toplam 720 bin çocuk, “Ekonomik faaliyette” yer aldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2013-2023 döneminde, 888 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

KRONİK YETERSİZ BESLENME

Raporda, 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’sinin akut yetersiz beslenme, yüzde 6’sının ise kronik yetersiz beslenme yaşadığı ifade edildi. Raporda, TÜİK’in Türkiye Çocuk Araştırması’nda yer alan ve çocukların içinde bulunduğu durumu ortaya koyan şu bazı bilgiler sıralandı:

• Her gün Peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini tüketemeyen çocuk oranı yüzde 42.2,

• Her gün ekmek veya makarna tüketen çocuk oranı yüzde 62.4,

• Her gün Meyve tüketemeyen çocuk oranı yüzde 49,

• Her gün sebze tüketemeyen çocuk oranı yüzde 87,

• Her gün et, tavuk veya balığı tüketemeyen çocuk oranı 87.3...

ÇOCUK YOKSULLUĞU

Akay’ın, Türkiye’de Çocuk Olmanın Bedeli çalışmasında yer alan diğer bazı veriler ise şunlar oldu:

• Türkiye,çocuk yoksulluğunda OECD’ye üye 41 ülke arasında yüzde 22 ile en yüksek yoksulluk oranına sahip ikinci ülke.

• 2014’te 11 bin 95 olan, çocukların istismarına ilişkin suç sayısı 2022 itibarıyla 31 bin 885.

UYUŞTURUCU BATAĞI

• Türkiye’de 12-17 yaş grubunda olup 18 yaşını doldurmamış hükümlülerin sayısı bin 373’e ulaşıyor.

• Türkiye’de, uyuşturucu kullananların yüzde 69,6’u 15-24 yaş aralığında uyuşturucu kullanmaya başladığını söylüyor.

KAYIP ÇOCUKLAR ARAŞTIRILMADI

Muhalefetin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için verdiği grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın 13 Ocak'ta yaptığı “Kaybolan çocuk yok” açıklamasının ardından, depremde yakınlarını kaybeden ailelerden de tepki yağdı. Aileler, “Bulunmayan bu kadar çocuk nerede” diye sordu. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nden (DEMAK) yapılan açıklamada da kendilerine 142 kayıp çocuk başvurusu yapıldığı belirtildi. 142 başvurunun depremden etkilenen Maraş, Hatay, Antep, Adıyaman ve Malatya’dan geldiği kaydedilerek “En fazla başvuruyu Hatay’dan aldık” dedi.