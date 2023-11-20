Erdoğan: Fabrikası nerede diyorlardı, 12 bine yakın Togg teslim edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

"Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz."

"Ermenistan'ı kışkırtarak kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler. Ermenistan'a sesleniyorum, Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutun."

"Birilerinin bunun fabrikası nerede diyordu. Togg'la küresel rekabetteki yerimizi aldık. 'Türk araba yapamaz' diyenleri, 'Vatandaş bunu almaz' diyenleri hüsrana uğrattık. Togg şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı."

"Türkiye olarak sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da zulme uğrayanların yanındayız. AFAD, Kızılay, TİKA'yla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyoruz. Türkiye'nin soydaş topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır."

"İsrail'in ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. İsrail, hastaneleri bombalayarak Gazzelilerin direniş azmini de kırmaya çalışıyor."

"Gazze'de bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir. İsrail yönetimi bir atışta iki ölü diyerek hamile kadınları doğmamış bebekleriyle katletmekle övünen bir cinnet halindedir. Hastanelerle ilgili ortaya iddiaların safsata olduğu ortaya çıktı. Güya medeni dünya İsrail'in hastanelere saldırılarını sessizce seyretti."

"Gazze'den toplam 88 hastayı ülkemize getirdik. Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesini gerçekleştirdik. Diğerleri için çabamız sürüyor."

"İsrail'in antisemitik olarak yaftalayamayacağı tek ülke Türkiye'dir. Konuşurken rahatım, bizim borcumuz yok ama onların hepsinin(Batı) İsrail'e borcu var."

"Nükleer ve kimyasal silah bahanesiyle Irak'ı işgal edenlerin İsrail'e arka çıkmasına biz şaşırmıyoruz. Aynı şekilde İsrail'e arka çıkanların İsrailli bakanların nükleer silah tehdidi karşısında konuşmamasını izliyoruz. Bugün İsrail'e ses çıkarmayanların yarın başka ülkelere ses çıkarması mümkün olamaz. İsrail'in nükleer silahlarının unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz."

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