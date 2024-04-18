Erdoğan: FETÖ konusunda Tanzanya'dan beklentimizi paylaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın Toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, "Tanzanya'nın kendi güvenliğini sağlamada atacağı adımlara yardımcı olmaktan da memnuniyet duyacağımızı belirttim. FETÖ örgütüyle mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştık. Tanzanya'da Maarif Vakfımızın üstlenebileceği eğitim projeleri hakkında bilgi verdim. İnşallah bu ziyaret sonrasında Tanzanya tarafından da etkili ve somut adımlar göreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın Toplantısı gerçekleştirdi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisine ve kıymetli heyetine bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Sözlerime Tanzanya'da 14 Nisan'da vuku bulan sel ve heyelan felaketiyle Arusha'da yaşanan trafik kazasında 8 ilkokul öğrencisinin hayatını kaybetmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ederek başlamak istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

"ARTIŞA RAĞMEN MEVCUT RAKAMLAR POTANSİYELİMİZİ YANSITMIYOR"

Tanzanya'dan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan bu ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017 yılında ziyaret ettiğim Tanzanya ülkemizin Doğu Afrika'daki en önemli ortaklarından biridir. İlişkilerimiz karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkesi çerçevesinde her geçen gün daha da gelişiyor. Bugünkü görüşme iş birliğimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Karşılıklı ticaret ve yatırımların arttırılması noktasında atılabilecek adımları ele aldık. ikili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar da gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

Tanzanya ile ticaret hacmini ilk etapta bir milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde çabalarını bu yönde yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli bir adım olacaktır. Türk firmaları Tanzanya'da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi başarıyla üstlendi. Tanzanya Türk müteahhitlerince istenilen toplam proje bakımından Afrika'da üçüncü Sahra Altı Afrika'da ise birinci ülke konumundadır. Firmalarımız Tanzanya'da demir yolu inşaatı ve modernizasyonu, tersane ve gemi inşaatı yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demir yolu projesinin büyük bir kısmının bir Türk şirketi tarafından inşa ediliyor olması bizler için bir iftihar vesilesidir" dedi.

"FETÖ KONUSUNDA TANZAYA'DAN BEKLENTİMİZİ PAYLAŞTIK"

İstişarelerinde terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmayan Türkiye, bu alandaki tecrübelerini, dostlarıyla paylaşmaya da önem vermiştir. Tanzanya'nın kendi güvenliğini sağlamada atacağı adımlara yardımcı olmaktan da memnuniyet duyacağımızı belirttim. FETÖ örgütüyle mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştık. Tanzanya'da Maarif Vakfımızın üstlenebileceği eğitim projeleri hakkında bilgi verdim. İnşallah bu ziyaret sonrasında Tanzanya tarafından da etkili ve somut adımlar göreceğiz. Bu minvalde iki ülke kurumları arasındaki eş güdümün daha da geliştirilmesi gerektiği aşikardır. Dışişleri Bakanlarımız düzenli siyasi istişarelerin yürütülmesi noktasında yüksek düzeyli diyalog mekanizmasını başlatacak adımları atmaya karar vermişlerdir" değerlendirmesini yaptı.

"AFRİKALI KARDEŞLERİMİZİN FİLİSTİN HASSASİYETİ TÜM DÜNYANIN MALUMUDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasının gönlünde hep müstesna bir yeri olduğunu söyledi. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kıtaya 50’den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika açılımımızın kıta ülkeleri tarafından da muhabbetle karşılandığını görmek biz sevindiriyor. Ticaretten eğitime, tarımdan sağlığa, her alanda kıtayla ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımız bakidir. Uluslararası platformlarda, Afrika'nın sesinin daha çok duyulmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Dünya 5’ten büyüktür şiarımızın Afrikalı kardeşlerimiz ve dostlarımız nezdinde yankı bulması doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Tesis ettiğimiz bu samimi ilişkiler Gazze başta olmak üzere dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı mücadele azmimizi güçlendiriyor. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına ve adaletsizlere karşı hassasiyeti tüm dünyanın malumudur" dedi.



