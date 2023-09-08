Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak için Esenboğa Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Hindistan'a gitti.

Erdoğan, "TRK" uçağıyla saat 11.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.

Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek.