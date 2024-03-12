Erdoğan: Gençlerimizi sanal dünyalara hapsetmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizi birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha çok mücadele etmeliyiz" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz."

Erdoğan, şunları söyledi: "Son dönemde iyice hırs kazanan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların tesiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız."

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına da değinen Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü bile insan hakları, demokrasi, özgürlük, güvenlik ve diğer tüm parıltılı kavramlarla meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Kendi güvenlikleri için dünyanın geri kalanını yoksulluğa, çatışmaya sürükleyen, kan ve ateşe boğan bunlar değil mi? Her şeyi yuttuğu halde 'daha yok mu' diyen cehennemin aradıkları da bunlar olsa gerektir" ifadelerini kullandı.