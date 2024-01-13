Erdoğan, güvenlik toplantısı öncesi Bahçeli ve Akşener'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek güvenlik toplantısı öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile telefonda görüştü. Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine yönelik saldırının ardından başlatılan harekatlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi sonrası başlatılan ve devam eden harekatlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesindeki sızma girişimi sonrası PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin yaşamını yitirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısının gerçekleştirileceğini bildirmişti.

doğan’ın başkanlık yapacağı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.