Erdoğan, Hafize Gaye Erkan ile görüşecek: Üç seçenek konuşuluyor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Erkan'ın geleceğine ilişkin üç farklı senaryo arasında "yanlışlarının onarılarak yola devam edilmesi" en düşük seçenek durumunda.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile yarın (23 Ocak Salı) görüşeceği öne sürüldü.

Gazete Pencere'den Nuray Pehlivan'ın aktardığına göre, Erkan'ın önünde üç farklı seçenek bulunuyor.

Erkan hakkındaki iddialar arasında Para Politika Kurulu toplantısının ortasında çocuğunu bahane ederek çıkmış olması da bulunuyor.

Erdoğan ile yapılacak görüşme öncesinde Erkan’ın ekonomi üst yönetimiyle bir araya geleceği ardından da Erdoğan’la bu ayrıntılı görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

SEÇENEKLER KONUŞULUYOR

Erkan'ın Merkez Bankası'ndaki geleceği hakkında ise üç ayrı seçenek bulunuyor.

Seçenekler arasında Erkan’ın ekonomi yönetimine zarar vermemek için istifasını isteyebileceği ve Erdoğan'ın bunu işleme koyacağı, Erdoğan'ın hemen karar vermek yerine bir süre bekleyip görev değişikliğini daha sonra yapacağı ya da düşük bir ihtimalle Erkan’ın yaptığı yanlışları onarıcı hareketlerden sonra görevinde kalmasına izin verileceği konuşuluyor.

ALTERNATİF İSİMLER KİMLER?

Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılması halinde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ve Hatice Karahan isimlerinin Merkez Bankası'nın başına gelebileceği konuşuluyor.