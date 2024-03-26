Erdoğan harçlığa zam yapmadı

Enflasyon karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken, Erdoğan harçlık konusunda 200 liradan şaşmıyor. Erdoğan, hayat pahalılığının artmasına rağmen çocuklara verdiği harçlığa zam yapmadı.

200 TL ilk kez 1 Ocak 2009'da tedavüle girdi. O dönem 200 lirayla 3 çeyrek altın veya 63.5 litre benzin alınabiliyordu.

Ancak AKP yönetimindeki Türkiye'de TL’nin değeri giderek azaldı.

Şimdilerde vazgeçmiş gibi görünse de Erdoğan’ın dine dayalı ‘faiz’ çıkışları, Merkez Bankası yöneticileri üzerinde baskı oluşturmuş; faizin düşürülmesine önayak olmuştu. Türkiye’de düşürülen faiz, ekonomideki diğer hatalarla da birleşince enflasyon artışını beraberinde getirmişti.

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY ERDOĞAN’IN HARÇLIĞI

Buna rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinde çocuklara ‘200 TL'lik harçlık' dağıtmayı sürdürüyor. Erdoğan'ın son olarak bir çocuğa 200 lira vermesi gündem oldu.

200 TL 2009’da tedavüle girdiğinde bu yana enflasyon karşısında yüzde 1.170’in üzerinde değer kaybetti. 2009’da tedavüle giren 200 lira bugün yaklaşık 2 bin 550 TL’ye denk geliyor.