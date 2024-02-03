Erdoğan Hatay'da umut sattı: Kimse mağdur olmayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Sadece Hatay'da 150 binden fazla hak sahibinin belirlendiğini kaydeden Erdoğan, bugün yalnızca 7 bin 275 konutun teslim edileceğini söyledi. Erdoğan, "Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayısının 390 bin olarak netleştiğini aktaran Erdoğan, Hatay'da toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirlendiğini bildirdi.

150 bini aşkın ha sahibinden bugün yalnızca 7 bin 275 hak sahibinin konutu teslim eden Erdoğan, "Bugün, 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremin birinci yılında, en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da umut satmaya devam eden Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü gibi. Deprem 11 ilimiz 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde yıkıma yol açarken 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşıldı. 1 milyon çadır gönderildi, 349 bin haneye kira yardımı yapılmıştır.

Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Türkiye, tek yürek tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

20 bin iş makinesi ve araç 141 helikopter 183 uçak ve 23 gemi bölgedeki çalışmalara katıldı. 150 bin tır malzemesi gönderildi. Günde 4 milyon kişiye yemek sunuldu. Hem enkaz kaldırma, hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü örneği yaşadık.

Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra, devlet millet dayanışmasının da en üst düzeyde olduğunu da göstermiştir. Bu büyük felaketin ardından Hatay’ın halini görüp yüreği daralmayanın kalbi kurumuş demektir.

TOPLAM HAK SAHİBİ SAYISI 390 BİN

Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir. Hatay’da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz.

Bu daha başlangıç, depremzede, zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz.

Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.

"Temel atmanın üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak."