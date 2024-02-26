Erdoğan: Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur değildir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine yerel seçim mesajı vererek, "Çok çalışmamız gerek... Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa tıpış tığış oy vereceksiniz dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur. Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur ve mahkûm değildir" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'yi hedef aldı.

"Ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi" diyen Erdoğan, "Bilhassa ülkenin ikinci büyük partisi sıfatına sahip CHP, bırakın olumlu yönde değişmeyi; bölücülerle, terör örgütü mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor."

CHP'yi hedef almaya devam eden Erdoğan, şunları söyledi: "İstanbul'da bölücü örgütün uzantılarıyla el ele, kol kola yürümekten; bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını, allayıp pulladıkları Kandil uzlaşısı için bu noktada bölücü örgütün uzantılarına ne vaadettiklerini kimse bilmiyor?"

PARTİSİNE MESAJ

Partisine yerel seçimler için mesaj veren Erdoğan, "Çok çalışmamız gerek. Seçim iki yerde kazanılır. Birincisi sahadır, sokaktır, evlerdir, işyerleridir, insanın olduğu her yerdir. İkincisi sandıktır. Saha çalışmaları iyi yürütemez, oy verme günü sandığa sahip çıkamazsak elimizdeki seçimi de kaybederiz" diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi: "Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur. Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur ve mahkûm değildir. Biz çok çalışarak sandıkta o oyu alacağız."

"SİRK CAMBAZLARINA PRİM VERMEYİNİZ"

"Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz."