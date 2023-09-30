'Erdoğan'ı 2028'de aday yapmanın yolları aranıyor' iddiası: Farklı senaryolar konuşuluyor

İddiaya göre, kulislerde AKP ve MHP’nin yeni anayasada 101. maddeyi değiştirmek ya da kaldırmak istediği konuşuluyor. Farklı senaryoların konuşulduğu iktidar cephesi, böylece Erdoğan’a 4. kez adaylık yolunu açacak. Anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü gereği Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki adaylığına itiraz edilmişti.

Cumhur İttifakı kanadı, yeni anayasa çalışmalarına hız kazandıracak.

Cumhuriyet'ten Selday Güneysu'nun haberine göre, kulislerde AKP ve MHP’nin yapacağı yeni anayasa çalışmasında, cumhurbaşkanı ve milletvekli seçimleri öncesinde sıkça gündeme gelen “101. madde ile ilgili tartışmalara son verecek bir düzenlemenin de yer alacağı” konuşuluyor.

Anayasanın 101. maddesindeki “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünden yola çıkan muhalefet, o dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 ve 2018 seçimlerinde "cumhurbaşkanı seçildiği ve 14 Mayıs seçimlerinde bu hüküm gereği aday olamayacağı" tartışmalarını gündeme getirmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Altılı Masa'nın o dönem anayasa çalışmasında yer alan “Cumhurbaşkanı yedi yıllığına bir kez seçilsin” önerisi üzerine, “Biz de iki dönem yetmez üç dönem olsun dersek ne yapacaksınız?” çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin bu çıkışı o dönem “iktidarın 2028 hedefi” için “2023 seçimleri sonrasındaki adımlara hedef” olarak yorumlanmıştı.

FARKLI SENARYOLAR KONUŞULUYOR

Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa çalışmasında 2017’de anayasaya eklenen “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün de yeniden düzenlenebileceği konuşuluyor. Siyaset kulislerinde, 101. madde ile ilgili “muhalefet ile yaşanan tartışmalara son vermek” amacıyla maddede yapılabilecek değişikliklerle ilgili “farklı senaryolar” dile getiriliyor.

Bunlardan birinin “iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün “Bir kimse en fazla üç defa seçilebilir” şeklinde düzenlenebileceğinin olduğu belirtiliyor. Yeni anayasanın kabul görmesi halinde “1982 Anayasası ve bu anayasada yapılan tüm düzenlemeler hükmünü yitireceğinden”, Erdoğan’ın 2028’deki seçimlerde de bir kez daha aday olma hakkını kazanabileceği belirtiliyor.

Daha önce anayasadaki “iki dönem” kuralı için “2017’deki anayasa değişikliği ile parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini, bu nedenle de Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de aday olabileceği” savunmasını yapan iktidarın, maddede yapılacak bir düzenleme ile “2028’deki seçimlerinde de Cumhur İttifakı birlikteliğini hedeflediği” değerlendirmeleri de yapılıyor.

Madde ile ilgili “farklı senaryolardan” bir diğerinin de hükmü tümüyle kaldırmak olduğu savunuluyor. Bu hükmün tümüyle kalkmasıyla birlikte de Cumhur İttifakı’nın, Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde önüne çıkacak “anayasa engelini de kaldırmış olacağı” savunuluyor.

MUHALEFET NE TEPKİ VERECEK?

Yeni anayasa için muhalefet partilerine de çağrı yapan Cumhur İttifakı kanadının yeni anayasada 101. madde ile ilgili yapacağı herhangi bir düzenlemeye muhalefetin ne şekilde tepki göstereceği de konuşuluyor. Cumhur İttifakı kanadı, “CHP ve HDP dışında diğer siyasi partilerin söz konusu maddede bir düzenleme yapılması halinde, bu düzenlemeyi tümüyle reddetmeyeceğini” de düşünüyor.