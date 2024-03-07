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Erdoğan'ı Elazığ'da faili meçhuller davasından beraat eden Mehmet Ağar karşılamış!

Ankara'da 90’lı yıllarda 19 faili meçhul cinayete ilişkin davadan verilen beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından onanan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Elazığ'da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Güncel
  • 07.03.2024 13:13
  • Giriş: 07.03.2024 13:13
  • Güncelleme: 07.03.2024 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ı Elazığ'da faili meçhuller davasından beraat eden Mehmet Ağar karşılamış!
Fotoğraf: Tolga Ağar (X)

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin mitingi için gittiği Elazığ'da karşılayanlar arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile oğlu eski AKP Milletvekili Tolga Ağar yer aldı.

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında ayrıca Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP ve MHP'nin Elazığ milletvekilleri ve kent protokolü de yer aldı.

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, sosyal medya platformu X'te karşılama anına ilişkin fotoğrafları paylaştı. 

FAİLİ MEÇHULLERDEN BERAAT ETMİŞTİ

Mehmet Ağar, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında beraat etmişti. 

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında  Mehmet Ağar'ın bulunduğu 19 kişiye açılan davada beraat kararı almıştı. 

İstinaf mahkemesi ise davada verilen beraat kararlarını geçtiğimiz günlerde onamıştı.

Mahkeme, Abdulmecit Baskın ve Behçet Cantürk cinayetleri yönünden dosyanın zaman aşımından düşmesine, diğer cinayetler yönünden ise beraat kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

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