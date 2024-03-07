Erdoğan'ı Elazığ'da faili meçhuller davasından beraat eden Mehmet Ağar karşılamış!

Ankara'da 90’lı yıllarda 19 faili meçhul cinayete ilişkin davadan verilen beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından onanan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Elazığ'da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin mitingi için gittiği Elazığ'da karşılayanlar arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile oğlu eski AKP Milletvekili Tolga Ağar yer aldı.

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında ayrıca Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP ve MHP'nin Elazığ milletvekilleri ve kent protokolü de yer aldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık.



Aziz Memleketimiz 31 Mart’a hazır; dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yanında…



📍Elazığ pic.twitter.com/nj8JfMj7f0 — Tolga Ağar (@zulfutolgagar) March 7, 2024

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, sosyal medya platformu X'te karşılama anına ilişkin fotoğrafları paylaştı.

FAİLİ MEÇHULLERDEN BERAAT ETMİŞTİ

Mehmet Ağar, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında beraat etmişti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Mehmet Ağar'ın bulunduğu 19 kişiye açılan davada beraat kararı almıştı.

İstinaf mahkemesi ise davada verilen beraat kararlarını geçtiğimiz günlerde onamıştı.

Mahkeme, Abdulmecit Baskın ve Behçet Cantürk cinayetleri yönünden dosyanın zaman aşımından düşmesine, diğer cinayetler yönünden ise beraat kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.