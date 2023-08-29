Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Erdoğan'ı kapıda Devlet Bahçeli karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partilere yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" yanıtını vermişti.

Bahçeli dünkü açıklamasında ayrıca Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde işbirliğini sürdüreceğini ifade etmişti.