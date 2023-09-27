Erdoğan ile Bahçeli görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptıkları görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Saray'da bir araya geldi.
İki lider arasında saat 14.00 sularında başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde TBMM'de neler yapılacağının konuşulduğu aktarıldı.
Toplantının ardından açıklama yapılmadı.