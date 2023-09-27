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Erdoğan ile Bahçeli görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptıkları görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Güncel
  • 27.09.2023 13:41
  • Giriş: 27.09.2023 13:41
  • Güncelleme: 27.09.2023 15:04
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ile Bahçeli görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Saray'da bir araya geldi. 

İki lider arasında saat 14.00 sularında başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde TBMM'de neler yapılacağının konuşulduğu aktarıldı.

Toplantının ardından açıklama yapılmadı.

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