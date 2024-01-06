Erdoğan ile Blinken Vahdettin Köşkü’nde görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

Blinken, Erdoğan'dan önce yine Vahdettin Köşkü'nde mevkidaşı Hakan Fidan ile bire bir görüşmüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Bakanımız @HakanFidan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü’nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.



Görüşmede, Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/MeU4iti0Vx — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 6, 2024

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.