'Erdoğan ile Şimşek arasında tartışma' iddiasına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazdaki devlet katkısı ile emekli ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığına yönelik iddiaları yalanladı.

Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı" iddiasının doğru olmadığı, Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyaloğun yaşanmadığı belirtildi.

Suç duyurusu yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bayram ikramiyesi verilmesine tepki gösterdiğini yazmıştı.

Sedat Bozkurt, bugünkü yazısında, "Ekonomik tablo seçimlere 10 gün kala yüzde 5’lik faiz arttırımını bile gerektirecek kadar kötü. Emeklilere müjde olarak banka promosyonunun açıklandığı bir durumdayız buna ek olarak. 2023 yılında 4,5 trilyon lira vergi tahsil edildi, 2024 için hedef 7,4 trilyon lira ama bu da yetmiyor. KDV oranları yüzde 20’de eşitlenecek. Yani pek çok ürün ve hizmete zam gelecek" değerlendirmesini yapmıştı.

"TAM BİR TEKNOKRAT"

"Seçimlerden sonra ekonomide tek yetkili Şimşek olacak" diyen Bozkurt, şunları ifade etmişti:

"Mehmet Şimşek tam bir teknokrat. Elinde hesap makinesi ile geziyor bir nevi. Siyasi kaygısı hiç yok. Ekonomiyi belli bir kıvama getirerek buradan CV’sine bir başarı öyküsü eklemek istiyor. Kendisine politik bir gelecek ya da politik kariyer planı yapma derdinde değil. Bu elini rahatlatıyor. Bir de Erdoğan, Şimşek ve politikalarına bir biçimde mahkûm, seçenek yok elinde."

"EMEKLİ İKRAMİYESİNE VEDA EDEBİLİRİZ"

Şimşek’in programının ana temelinin belli olduğunu kaydeden Bozkurt, "Memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde yarım puan bile olsa yüksek zam olmayacak. Önümüzdeki dönem bayram ikramiyesine de veda edebiliriz" demiş, şöyle devam etmişti:

"Bayram ikramiyesinin konuşulduğu toplantıda “Bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş” tepkisini bile göstermiş. Bu bir sinyal."

"YOKSULLARI ÖLDÜRDÜN"

Kabine toplantısında Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgazda devlet katkısına itiraz ettiğini belirten Bozkurt, şunları yazmıştı:

"Bunun kaldırılmasını istemiş. Erdoğan buna “yoksulları öldürdün” diyerek o bilinen tarzıyla itiraz etmiş. Bunun üzerine Şimşek, “Bunu ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ödemem. Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?” demiş. Buradan anladığımız 1 Nisan sonrasında elektrik ve doğalgaza 3 haneli oranda zam gelebilir."