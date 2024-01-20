Erdoğan imzaladı: 10 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı, 28 kente yeni milli eğitim müdürleri atadı.

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AA

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre birçok il milli eğitim müdürü görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı, 28 ile yeni milli eğitim müdürü atandı. Görevden alınan ve atama yapılan iller şöyle: