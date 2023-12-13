Erdoğan imzaladı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.