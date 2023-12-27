Erdoğan imzaladı: 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere;

• 23 bin 464 uzman tabip,

• 3 bin 498 tabip,

• 25 sağlık memuru,

• 9 ebe,

• 2 hemşire,

• 1 diyetisyen

• 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.