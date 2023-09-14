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Erdoğan imzaladı: 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Siyaset
  • 14.09.2023 06:23
  • Giriş: 14.09.2023 06:23
  • Güncelleme: 14.09.2023 06:26
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Erdoğan imzaladı: 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

 • Türkiye'nin Moskova Büyükelçili'ğine Tanju Bilgiç

• Kiev Büyükelçili'ğineMustafa Levent Bilgen

• Varşova Büyükelçili'ğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş,

• Rabat Büyükelçili'ğine Mustafa İlker Kılıç,

• Bujumbura Büyükelçili'ğine Alp Işıklı atandı.

Resmi Gazetede yayımlandı: KKMde zorunlu karşılık oranı yükseltildi

 

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