Erdoğan imzaladı: 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;
• Türkiye'nin Moskova Büyükelçili'ğine Tanju Bilgiç,
• Kiev Büyükelçili'ğineMustafa Levent Bilgen,
• Varşova Büyükelçili'ğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş,
• Rabat Büyükelçili'ğine Mustafa İlker Kılıç,
• Bujumbura Büyükelçili'ğine Alp Işıklı atandı.