Erdoğan imzaladı: 6 bakanlıkta 14 bürokrat görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 6 bakanlıkta 14 üst düzey bürokrat görevden alındı. Bu isimler arasında AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer de bulunuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre Erdoğan, üst düzey bürokrasiden 14 ismi görevden aldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı kapsıyor.

Görevden alınanların tam listesi şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge,

SGK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Tekin,

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Zeki Özdemir,

SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürü Hakan Bayri,

SGK Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Eşref Başkan,

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir,

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan;

İçişleri Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcısı Uğur Sezer;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir,

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman,

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz