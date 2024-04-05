Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli atamalar yapıldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne Ramazan Dolu atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga Nacar, Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin Mollaoğlu getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine ise 137 iş müfettişinin ataması yapıldı.