Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli atamalar yapıldı.

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Fotoğraf: AA