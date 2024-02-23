Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt, Sinema Genel Müdürlüğüne Birol Güven, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak atandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı; Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üst kademelerine atamalar yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Nazmi Zarifi Gürkan, Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne Nuray Serdaroğlu Erbil, Kamu Sermayeli kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Muhammet Faruk Aykut, Teftiş Başkanlığına Kaan Kasım, MASAK Başkanlığı'na Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan atandı.

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİROL GÜVEN ATANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Birol İnceciköz, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne Erkin Yılmaz, Sinema Genel Müdürlüğü'ne Birol Güven atandı. Düzce, Kastamonu, Samsun ve Sinop'un İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin atanmaları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığı'na Asım Hocaoğlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne Osman Kan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Davut Eker, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Engin Karabaş atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü'ne Veysi Kurt'un ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Edirne ve Erzurum Bölge Müdürü pozisyonlarına yeni isimler atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı; Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü'ne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'ne Esra Güler, Bütçe Genel Müdürlüğü'ne Bahtiyar Sazlık, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Faruk Cirit, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü'ne Selçuk Koç, Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü'ne Murat Deliçay, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Aydın atandı.

Aralarında Balıkesir, Kocaeli ve Sinop'un da yer aldığı 11 ile yeni müftü ataması gerçekleştirildi.

GÖREVDEN ALINANLAR

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı; Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcıları Maruf Aras ve Mustafa Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcıları Murat Alp ve Abdullah Ekin görevden alındı.