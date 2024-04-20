Erdoğan imzaladı: Avrupa'dan getirilecek eşya ve ilaçlarda vergi oranı artırıldı

Avrupa ülkelerinden getirilen ve değeri 150 euroyu geçmeyen eşya ile 1500 euroyu aşmayan ilaçlar için uygulanan yüzde 18 vergi oranı yüzde 20'ye yükseltildi. Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel 20.04.2024 10:36 Giriş: 20.04.2024 10:36

Güncelleme: 20.04.2024 10:36 Kaynak: ANKA

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