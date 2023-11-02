Erdoğan imzaladı: Bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çeşitli üniversitelerde bazı enstitü ve fakülteler kuruldu. Öte yandan 1 fakülte ile 1 yüksekokul kapatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla 4 yeni fakülte kuruldu. Öte yandan 1 fakülte ile 1 yüksekokul kapatıldı.

Erdoğan imzalı kararla, Samsun Üniversitesinde "Siyasi Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

Ayrıca, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesinde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı.

Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.

Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü" olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

Kararın, 1/11/2023 tarihli ve 7759 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince verildiği belirtildi.