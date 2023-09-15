Erdoğan'ın 15 başdanışmanı görevi bıraktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 başdanışmanını tek tek arayarak istifa etmelerini istediği öne sürüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 başdanışmanı görevi bıraktı. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Erdoğan'ın 15 başdanışmanını tek tek arayarak istifa etmelerini istediğini yazdı.

Hande Fırat, görevden ayrılması istenenlerin çoğunun 65 yaş ve üstündeki kişiler olduğunu, amacının ise 'gençleşme ve değişim' olduğunu yazdı.

Fırat, Erdoğan'ın görevden almak için telefon etmesini, "İstifa mekanizması harekete geçirildi" diye yorumladı.