Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal: Yeni tarih belli değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi davetlisi olarak Washington'a yapacağı ziyaret ertelendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretinin iptal edildiğini bildirdi. Bloomberg'in aktarımına göre; Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyareti ertelendi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkilinin açıklamasına göre, erteleme kararı Erdoğan'ın "programında meydana gelen değişiklikler" nedeniyle alındı. Görüşmenin planlandığı yeni tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkili, yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşülerek belirleneceğini açıkladı.