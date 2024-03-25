Erdoğan'ın aklı İstanbul ve Ankara'da: Tokatlı seçmene çağrı yaptı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul ve Ankara'daki Tokatlı seçmenlerden oy istedi. "İstanbul'da Tokat nüfusu yüksektir" diyen Erdoğan, "İstanbul'daki tüm tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum" ifadesini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı yüksek enflasyona ilişkin değerlendirmesinde ise "Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat mitinginde yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için oy istedi.

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Tokat'ta konuştu.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde konuşan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da ikamet eden Tokatlılardan Cumhur İttifakı için oy istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "İstanbul'da Tokat nüfusu yüksektir. İstanbul'daki tüm tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum" dedi.

Erdoğan, konuşmasında enflasyona ilişkin ise "Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile DEM Parti'yi hedef aldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Emniyete sordum 45 bin kişi burada. Maşallah. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en üste dikerek kendine yakışanı yapacaktır.

İstanbul'da Tokat nüfusu yüksektir. İstanbul'daki tüm tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum. CHP zulmünü kurtaracağız. Aynı şeyi Ankara için de istiyoruz.

Tercihinizle Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vereceksiniz.

Mesele Ak Parti değil, mesele doğrudan Türkiye.

Muhalefetin acınacak hali var, dönüp de ülkenin haline bakamıyorlar.

CHP'nin içinde işler belki lafla yürüyordur. Birileri 31 Mart seçimlerine niçin bu kadar önem verdiğimizi soruyor. Bizim siyasetimizin merkezinde millet var. Şehirlerimize gitmek bize yormaz.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN OY İSTEDİ

Tokat'tan İstanbul'a Ankara'ya selam gönderelim. Çorum'dan da aynı şekilde Ankara'ya İstanbul'a mesajlar isteyeceğiz.

İktidara geldiğimizden beri bu 18. sandık imtihanımız. Hepsinde de aynı aşkla, aynı şevkle koşturduk. Milletimizle koştukça kendimizi yenilenmiş hissediyoruz.31 Mart'ta da Tokat'ta da İstanbul'da da Ankara'da da yalnız bırakmayacaksınız.

Bırakınız ülkeyi kendi partileri içerisinde birliği sağlayamıyorlar.

"CHP'NİN DEM İLE YOL YÜRÜMESİ ANLAŞILABİLİR DEĞİL"

Sırf 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz, değil mi? Talimat nereden geliyor, Kandilden. Talimat Kandil'den uygulama İstanbul'dan. DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatıdır. Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme hesabı anlaşılır değil.

EMEKLİLER İLE İLGİLİ MESAJ VERDİ

En büyük sıkıntıyı çalışanlar ile emeklilerin çektiğinin farkındayız. Kamu bankalarımız bugün itibariyle başvurularını almaya başladı. Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 2-5 Nisan arasında yatırıyoruz. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılarının lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Önümüzdeki yıldan itibaren emekliler ile çalışanların alım gücünü eskinin üzerine çıkaracağımızı planlıyoruz. Yeter ki birlik ve beraberliğimize bir şey olmasın.

Cumhurbaşkanı olarak bakan arkadaşlarım ve yerel yöneticiler el ele vereceğiz ve kentlerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacağız."