Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat çeken "enflasyon" açıklaması: 4 yıllık seçimsiz dönem...

Bayram dolayısıyla bir video mesaj yayınlayan Erdoğan enflasyonla mücadele için "4 yıllık seçimsiz dönemi" kullanacaklarını belirtti: "Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Mesajında İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağrifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzuru ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabb’ime hamd ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i Gazze’nin yanı sıra gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladık, buruk geçirdik" dedi.

"GAZZE'YE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜECEĞİZ"

Gazze'nin 7 Ekim’den beri tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara olduğunu belirten Erdoğan, "Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların, kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail’in saldırıları sonucu 33 bin Filistinli şehit düşerken 75 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesi ile bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze’de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, dış siyasette bu adımları atarken deprem bölgesini ihmal etmediklerini belirterek, "Asrın felaketinin yaralarını asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evine tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Erdoğan'ın bayram mesajında enflasyon açıklaması dikkat çekti, 4 yıllık seçimsiz döneme vurgu yaptı.

"Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah’ın izni ile çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın 2’nci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Türkiye’nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimizin olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. ‘Rabb’im yar ve yardımcımız olsun’ diyorum" dedi.

31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden bayramın manevi iklimini, kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bayram ziyareti veya tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabb’imden Ramazan Bayramının gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla’’ dedi.